Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 5 kilogramlık bidonlara tuzaklanmış 9 el yapımı patlayıcı (EYP), 8 mayın, 7 alfa fire, 5 pil bloğu, 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

Irak, PKK, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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