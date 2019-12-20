Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 5 kilogramlık bidonlara tuzaklanmış 9 el yapımı patlayıcı (EYP), 8 mayın, 7 alfa fire, 5 pil bloğu, 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:31 Kaynak: AA
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