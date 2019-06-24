Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak
'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."
(İHA)
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