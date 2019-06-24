Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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