Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı