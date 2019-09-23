Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu
1 saat önce
İkmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.
İkmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50
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