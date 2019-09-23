Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu
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Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu

1 saat önce

İkmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu, System.String[]

İkmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50 
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