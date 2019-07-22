Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu
56 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu.
Irak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu
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