Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu

56 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu
Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 Harekatı'nda gizlenmiş mühimmatlar bulundu
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
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