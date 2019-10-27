Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3...

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3...

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3..., System.String[]

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 5 askerimiz yaralı
Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:05:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]