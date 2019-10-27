Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3...
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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