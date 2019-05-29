Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

30 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde  düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:47 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel
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