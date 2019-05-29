Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,

