Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
30 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:47 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,
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