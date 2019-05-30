Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:31 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK
'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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