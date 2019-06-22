Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber: ANKARA, -