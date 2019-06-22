Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:11 Kaynak: DHA
PKK, Irak, Güncel
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