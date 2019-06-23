Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

21 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı,  Irak'ın kuzeyinde Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat- Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
PKK, Irak, Güncel
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