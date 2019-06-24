Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel
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