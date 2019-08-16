Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Haber: ANKARA,
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