Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)
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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)

1 saat önce

ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen 'Pençe' harekatıyla koordineli olarak Zap bölgesine de hava harekatı düzenlendiği duyuruldu.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2), System.String[]

ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen 'Pençe' harekatıyla koordineli olarak Zap bölgesine de hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:28 Kaynak: DHA
Hakurk, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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