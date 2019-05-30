Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu (2)
1 saat önce
ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen 'Pençe' harekatıyla koordineli olarak Zap bölgesine de hava harekatı düzenlendiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: DHA
ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen 'Pençe' harekatıyla koordineli olarak Zap bölgesine de hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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