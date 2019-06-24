Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu (2)
1 saat önce
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:53 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.
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