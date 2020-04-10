Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:16 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Prof. Dr. Demiray: Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini bizde de kullanılıyor AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı