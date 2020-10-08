Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
08.10.2020 22:13
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.
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