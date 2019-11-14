Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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