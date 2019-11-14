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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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