Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)

Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)

6 saat önce

HAKKARİ'DE TÖRENIrak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3), System.String[]

HAKKARİ'DE TÖREN
Irak'ın kuzeyinde  PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Köklü'nün Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu daha sonra özgeçmişi okudu. Duadan sonra şehit Köklü'nün tabutu, omuzlarda taşınarak, helikoptere konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na, buradan da yine uçakla memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:27 Kaynak: DHA
Mehmet Köklü, PKK, Güncel
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