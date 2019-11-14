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Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:26 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden yapılan havan atışıyla PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir mühimmat deposunun vurularak imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi."
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