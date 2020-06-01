Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. Komandoların icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi." denildi.