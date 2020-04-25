Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören - Son Dakika

Şehidin cenazesi, hava yolu ile memleketi Hatay 'a uğurlandı.

Şehit İnce'nin naaşı helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, Haftanin bölgesinde PKK 'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen er İnce'nin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Irak 'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce için Şırnak 'ta tören yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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