Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu Bağater, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün, PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit düşmüştü.

Törene, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı.

Köy meydanında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Irak 'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in (31) cenazesi Şırnak 'ta toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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