Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu Bağater, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu Bağater, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in (31) cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu Bağater, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in (31) cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Bağater'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İdil ilçesinin Tepeköy köyüne getirildi.

Köy meydanında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı.

Törene katılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi kılınan namazın, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duaların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit düşmüştü.

Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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