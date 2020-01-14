Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater (31), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, dün teröristlerle çıkan çatışmada, güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu. Şehit İlyas Bağater için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören sonrası memleketi İdil ilçesine bağlı Tepeköy'e getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Bağater için düzenlenen cenaze törenine; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve Bağater ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin eşi Hafize Bağater, cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Şehit İlyas Bağater'in Hiranur (5), Abdullah (2,5) ve 7 aylık Furkan adında çocukları olduğu öğrenildi.