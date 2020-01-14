Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in yakınları teröre tepkisini dile getirdi.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in yakınları teröre tepkisini dile getirdi.

Naaşı memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinin Tepeköy köyünde toprağa verilen Bağater (31) için yakınlarına taziye ziyareti sürüyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Bağater ailesini Tepeköy Camisi'nde ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Şehidin ağabeyi Ömer Faruk Bağater, yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Vatan sağ olsun. Terör örgütüne fırsat vermeyelim." dedi.

Şehidin yakını Yusuf Gök de "Bu, iman, bayrak, vatan mücadelesidir. Davamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu bayrağın altında doğduklarını yine bu bayrağın altında öleceklerini dile getiren Gök, "Türk olduğumuz kadar Kürt, Kürt olduğumuz kadar da Türk'üz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit olmuştu.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızının sözleri ayakta alkışlandı Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]