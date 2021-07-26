Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Hakurk bölgesinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Çelebi'nin şehadet haberi, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ve askeri yetkililerce aileye verildi.

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı