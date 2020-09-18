Irak'ın kuzeyinde şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi - Son Dakika

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesinin ardından Aslan'ın naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Irak 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK 'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı 'ya getirildi.

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