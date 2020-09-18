Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılınç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılınç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesinin camiye getirilişi Şehit yakınlarından görüntüler Cenaze namazına katılanlar Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması Bir vatandaşın görevli askerin terini silmesi Cenaze namazının kılınması...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesinin camiye getirilişi
Şehit yakınlarından görüntüler
Cenaze namazına katılanlar
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması
Bir vatandaşın görevli askerin terini silmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin tekbirlerle uğurlanması MERSİN - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.
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