Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, dün akşam saatlerinde ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Ümit Kesti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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