Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'ya şehit ateşi düştü

05.09.2022 14:53

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) acı haberi, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) acı haberi, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, dün akşam saatlerinde ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan babası Yılmaz ile annesi Ayten Kesti'ye verildi. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Kesti'nin cenazesi, yarın törenle memleketi Ordu'da toprağa verilecek.


YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Ümit Kesti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement