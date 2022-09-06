Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da

06.09.2022 11:33
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi. Şehit Kesti için Ordu- Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Pınar, annesi Ayten, babası Yılmaz ve uzman çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti'nin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Tuncay Sonel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve askeri erkan katıldı.Şehit Kesti'nin cenazesi, töreninin ardından Fatsa ilçesine götürüldü.


YORUMLAR
500
Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı Irak şehidinin cenazesi memleketi Ordu'da Irak şehidinin cenazesi memleketi Ordu'da
Kaynak: DHA

Ümit Kesti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:43:17. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement