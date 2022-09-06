Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Ümit Kesti, Piyade, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT KESTİ'NİN CENAZESİ ORDU'DA - Son Dakika

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