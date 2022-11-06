Pençe-Kilit bölgesinden acı bir haber daha! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

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PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan sözleşmeli piyade er Fırat Güner şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI



Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DÜN AKŞAM DA BİR ŞEHİDİMİZ VARDI

Öte yandan dün gece, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.