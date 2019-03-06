Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



ANKARA,

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