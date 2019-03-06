Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Güncel
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