Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Twitter, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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