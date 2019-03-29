Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

59 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

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