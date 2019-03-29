Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi
59 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:48 Kaynak: DHA
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