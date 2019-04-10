Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:58 Kaynak: DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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