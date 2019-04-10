Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:58 Kaynak: DHA
Irak, Güncel
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