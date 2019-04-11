Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

TÜRK savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.

TÜRK savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı.



- Ankara

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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