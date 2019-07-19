Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
Irak
'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:07
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