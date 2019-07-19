Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:07 
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