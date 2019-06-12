Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Haber: ANKARA, -
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