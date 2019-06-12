Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

4 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,  "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
 

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
Metina, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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