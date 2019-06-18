Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,  "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
Kandil Dağı, Hakurk, Irak, Güncel
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