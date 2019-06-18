Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Haber: ANKARA, -
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