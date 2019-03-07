Irak'ın Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri Vuruldu
26 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:14 Kaynak: DHA
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