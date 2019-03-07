Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri Vuruldu

Irak'ın Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri Vuruldu

26 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri Vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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