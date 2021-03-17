Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
17.03.2021 14:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 5 adet el bombası, 7 adet RPG-7 mühimmatı ile 2 bin 500 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi."
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