MSB: PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Komandolarımız icra ettiği arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlemiş, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirmişti. Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise çok sayıda mühimmat kahraman komandolarımız tarafından ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 36 bin 950 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 adet 7,62 milimetre makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 milimetre AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 9 Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi" denildi.