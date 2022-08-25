Pençe-Kaplan bölgesinde aç ve susuz sincabı, korucular besledi - Son Dakika
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Pençe-Kaplan bölgesinde aç ve susuz sincabı, korucular besledi

25.08.2022 12:53

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu sürerken, aç ve susuz kaldığı gözlenen sincap, güvenlik korucularınca beslendi.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu sürerken, aç ve susuz kaldığı gözlenen sincap, güvenlik korucularınca beslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Bölgede nöbet tutan güvenlik korucuları, mevzilerine kadar gelen aç ve susuz sincabı fark etti. Sıcak havanın da etkisiyle bitkin olduğu gözlenen sincap, korucular tarafından beslenirken, su da verildi. Sincap, bir süre sonra bölgeden ayrılırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kaplan bölgesinde aç ve susuz sincabı, korucular besledi - Son Dakika

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