Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.
Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi - Son Dakika