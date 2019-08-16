Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu
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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu.

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu.
Ankara Sanayi Odası, Kandil Dağı, Zap bölgesi, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:07 
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