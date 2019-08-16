Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu.
Irak
'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:07
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