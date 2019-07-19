Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı...
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:36 Kaynak: AA
'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
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