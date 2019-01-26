Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Üs Bölgesine Saldırı

Irak'ın Kuzeyinde Üs Bölgesine Saldırı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın Kuzeyinde Üs Bölgesine Saldırı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

PKK, Irak, Güncel
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