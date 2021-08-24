Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesindeki 28 terör hedefinin imha edildiği hava harekatını, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Akar'ın, terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndü.

Öte yandan Bakanlık, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, sabah saatlerinde düzenlenen ve 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla imha edilmiş, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilmişti.